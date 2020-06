Verdenssundhedsorganisationen, WHO, betragter nye coronatilfælde i Kinas hovedstad som en genopblussen.

Mere end 100 smittetilfælde med coronavirus er blevet bekræftet i Kinas hovedstad, Beijing, den seneste uge.

Det betragtes som en genopblussen af coronavirus i byen, siger Verdenssundhedsorganisationen, WHO, mandag.

De nye sager knytter sig til et madmarked ved navn Xinfadi i millionbyen og har fået dele af Beijing til at lukke ned igen. Det gælder blandt andet sport- og kulturinstitutioner.

Embedsmand i Beijing Xu Ying siger på et pressemøde mandag, at byen vil øge kontrol med temperaturmåling og tilbyde studerende at vende tilbage til hjemmeundervisning, hvis de ønsker det.

Mere end 8000 fra madmarkedet er blevet testet, og man regner med, at omkring 200.000 mennesker har besøgt markedet siden 30. maj. Beijing forsøger at spore og teste disse, blandt andet ved hjælp af metoden med at gå fra dør til dør.

Udbruddet kommer, efter at Kina i vid udstrækning har sagt, at det havde coronavirus under kontrol.

Beijings udbrud forstærker den globale frygt for en anden bølge af virusset, efter at flere lande over hele verden har sat gang i en genåbning.

WHO lægger dog vægt på, at ingen personer er døde efter at være blevet smittet under det nye udbrud.

- Selv lande, der har mestret at inddæmme smitten, skal være opmærksomme på en mulig genopblussen, siger WHO's generalsekretær Tedros Adhanom Ghebreyesus på en virtuel pressekonference mandag.

- Sidste uge rapporterede Kina om et nyt udbrud af tilfælde i Beijing efter mere end 50 dage uden nye tilfælde i byen. Mere end 100 smittetilfælde er nu bekræftet, siger Ghebreyesu.

Coronavirusset har sin oprindelse i den kinesiske by Wuhan, hvor virusset brød ud i slutningen af sidste år.

Kina har registreret lidt over 84.000 smittede og 4638 coronarelaterede dødsfald. Tallene er ikke steget nævneværdigt siden april.

/ritzau/AFP