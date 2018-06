Næsten samtidig med EU-plan for migranter synker gummibåd med 120 om bord ud for Libyen.

Tripoli. Mens man på EU-topmødet blev enige om en ny plan for at stoppe strømmen af migranter tidligt fredag, så forulykkede en stor gummibåd ud for Libyens kyst.

Tre spædbørn er fundet druknet, mens over 100 mennesker savnes ifølge den libyske kystvagt.

Der befandt sig cirka 120 migranter om bord i den overfyldte gummibåd, da der skete en eksplosion om bord. Det fortæller overlevende, der blev bragt til Al-Hmidya øst for hovedstaden Tripoli.

16 mennesker blev reddet. Blandt de savnede er to spædbørn og tre børn under 12 år, siger de.

Nyhedsbureauet AP skriver, at et spansk redningsskib, "Proactiva Open Arms" der ville komme til undsætning, fik besked af Italien om, at det tog den libyske kystvagt sig af.

Besætningen på det spanske skib erfarede kort efter, at 100 var savnet fra den forulykkede båd.

De overlevende fortæller, at få timer efter, at den tidligt fredag sejlede ud fra Garaboulli øst for Tripoli, skete ulykken.

Efter eksplosionen brød motoren i brand, og båden begyndte at tage vand ind.

Blandt passagerne var adskillige marokkanske familier, og ingen af dem er blandt de kendte overlevende, siger overlevende.

- Da jeg så antallet i båden, nægtede jeg at gå om bord, for vi havde fået fortalt, at vi skulle være 20 (passagerer red.), siger Amri Swileh fra Yemen.

Han viser sine blå og gule arme frem og siger, at menneskesmuglere fysisk tvang ham om bord i gummibåden.

- Jeg mistede alle mine yemenitiske venner, der var sammen med mig. Alle fem er savnet, fortæller han.

/ritzau/AFP