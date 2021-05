27 børn og 11 kvinder er blandt de mange dødsofre i Gazastriben. Mindst 580 er såret, oplyser myndigheder.

Antallet af dræbte som følge af Israels luftangreb i Gazastriben er oppe over 100.

Det meddeler sundhedsministeriet i det palæstinensiske område.

Torsdag aften lyder status, at fire dages luftbombardementer har kostet 103 palæstinensere livet. Blandt dem er 27 børn og 11 kvinder. Mindst 580 mennesker er blevet såret.

På israelsk side er der syv dødsofre. Blandt dem er en femårig dreng, som blev dræbt, da en raket slog ned i et hus i Israel.

Tidligere torsdag oplyste Israels militær, at dets "kampfly ramte et militært område ved terrororganisationen Hamas' efterretningshovedkvarter" i Gaza.

- Snesevis af Hamas-agenter var til stede i området ved angrebet, meddelte Israels militær.

Hamas har ikke umiddelbart bekræftet oplysningen.

Torsdag eftermiddag blev snesevis af raketter affyret fra Gaza mod byerne Ashdod og Ashkelon ved Israels kyst samt i området omkring Ben Gurion-lufthavnen i den centrale dele af landet.

Det førte til, at alle fly, der skulle lande i Ben Gurion, blev omdirigeret til en anden lufthavn i det sydlige Israel.

I det nordøstlige Gaza siger fotografer fra nyhedsbureauet AFP, at en del mennesker flygter fra deres hjem i forventning om, at der kommer mulige israelske angreb.

Ved grænsen er et stort antal israelske soldater og kampvogne stillet op.

Hamas advarer Israel om, at der vil komme et "tungt svar", hvis soldaterne krydser grænsen og trænger ind i Gaza.

De israelske luftangreb blev indledt mandag aften, efter at Hamas havde skudt et større antal raketter mod Israel.

De massive angreb fra Hamas kom, efter at der i flere dage har været spændinger i Jerusalem. Palæstinensere har protesteret imod, at Israel gør klar til at smide flere palæstinensiske familier ud af deres huse.

