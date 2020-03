Coronavirus har i alt kostet 288 personer livet i Spanien, som søndag rapporterer om en markant udvikling.

Over 100 personer i Spanien er døde som følge af coronavirus inden for de seneste 24 timer. 2000 nye smittetilfælde er bekræftet i samme tidsrum.

Det skriver nyhedsbureauet AFP.

Coronavirus i Spanien har i alt kostet 288 personer livet. 7753 er konstateret smittet.

De nye tal kommer, i kølvandet på at den spanske regering har indført nye tiltag for at mindske spredningen af coronavirus.

Næsten hele landet er lukket ned.

Premierminister Pedro Sanchez har tidligere meddelt, at den spanske regering vil iværksætte en ny plan mandag.

Pedro Sanchez vil fra mandag bede spanierne om at overholde en 15 dage lang nødplan. Det skriver Reuters, som har set det dekret, der vil træde i kraft.

Folk skal holde sig hjemme og kun gå ud for at købe madvarer, handle på apoteker eller tage til hospitaler.

Barer, restauranter, møde- og fritidscentre, sportshaller, biografer og teatre vil alle blive lukket. Busser og anden offentlig trafik vil blive reduceret.

Spanien er efter Italien det land i Europa, som er hårdest ramt af coronavirusset i forhold til antal smittede og døde.

Der er imidlertid stadig langt til de italienske tilstande. I Italien er over 21.000 personer smittet, og cirka 1400 personer har mistet livet til coronavirusset.

/ritzau/