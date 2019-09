Næsten 200 delfiner er skyllet ind på land ved en af Cape Verde øernes kyst. En stor del af dem er døde.

De mange delfiner blev fundet torsdag på en strand beliggende på øen Boa Vista.

Det oplyser miljøorganisationen BIOS, der har base i øgruppen i Atlanterhavet, til CBS News.

Cirka 100 mennesker bestående af folk fra organisationen, beboere og turister forsøgte at skubbe nogle af de delfiner, der fortsat var i live, ud i havet igen.

Her kan du se de mange definer ligge livløse langs kysten. Foto: LORO PARQUE HANDOUT Vis mere Her kan du se de mange definer ligge livløse langs kysten. Foto: LORO PARQUE HANDOUT

Det lykkedes dog ikke særlig godt for dem, og myndighederne i Cape Verde måtte begrave 136 delfiner ved hjælp af bulldozere.

Desuden har eksperter fra BIOS frosset fire af delfinerne ned for at lave undersøgelser, der kan afgøre, hvad der er skyld i, at de mange dyr endte på land. Der blev også indsamlet prøver fra 50 af delfinerne.

Flere forskere og eksperter fra Las Palmas de Gran Canaria Universitet i Spanien er rejst til øen Boavista for at undersøge dødsfaldene.

Og så vil eksperterne træne de lokale på øen, så de er bedre forberedt, hvis der skulle ske noget lignende i fremtiden. Det er nemlig ikke et enkeltstående tilfælde.

Foto: LORO PARQUE HANDOUT Vis mere Foto: LORO PARQUE HANDOUT

Siden februar i år er der skyllet op mod 300 delfiner på land på den afrikanske vestkyst, hvor øgruppen ligger. Et antal, der er tre gange større end det, der almindeligvis registreres.

Der er endnu ikke nogen, der har fundet årsagen til, at delfinerne skyller op på kysten og dør.

Nogle mener, at det er udledningen af olie i havet, der er skyld i det, mens andre mener, at delfinerne har været eksponeret for ferskvand.

Et tredje bud er, at delfinerne har fået dødelige hudlæsioner eller er blevet udsat for kemisk forurening.