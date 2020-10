Det var en varm sensommerdag, da politiet i slutningen af august rykkede ud til et hjem i den amerikanske by Odessa i delstaten Texas.

Da de ankom, fandt de en lille pige på otte år ligge livløs. Nu er det kommet frem, hvad der førte til hendes død – og detaljerne er gruopvækkende.

Det skriver People.

Den otteårige pige ved navn Jaylin Anne boede hos og blev passet af ægteparret Daniel og Ashley Schwarz, der ikke var hendes biologiske forældre.

Hvad der helt præcist førte til ægteparrets beslutning den dag, vides endnu ikke.

Men ifølge politiet besluttede de sig den dag for at straffe pigen – angiveligt ved at tvinge hende til at hoppe endeløst på en trampolin ude i deres have.

Pigen, der ikke havde fået lov til at spise morgenmad den dag, blev derfor tvunget til at hoppe og hoppe og hoppe i den bagende sensommerhede, og hvis hun stoppede, blev hun ifølge politiet straffet yderligere.

Hvis hun stoppede, måtte hun nemlig heller ikke få noget vand at drikke.

Politiets efterforskning har efterfølgende vist, at der på det tidspunkt, hvor pigen blev udsat for den torturlignende straf, var hele 43 grader på trampolinen.

Til sidst blev det for meget for den otteårige pige, som kollapsede. Hun vågnede ikke igen.

Den 8. oktober modtog Odessa Police Department den endelige obduktionsrapport, som konkluderede, at dødsårsagen var dehydrering.

Samtidig blev det slået fast, at der var tale om et drab.

Parret – der skulle have passet på Jaylin Anne – er derfor nu sigtet for manddrab.

Det vides ikke, hvordan Daniel og Ashley Schwarz forholder sig til sigtelsen.