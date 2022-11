Lyt til artiklen

En otteårig pige er blevet løsladt efter angiveligt at have været spærret inde af sin mor og bedsteforældre i det vestlige Tyskland, siden hun var mindre end et år gammel.

Omstændigheder, der efterlod hende så underudviklet, at hun nærmest ikke var i stand til selv at gå op ad en trappe. Det skriver flere udenlandske medier, herunder tyske SauerlandKurier.

Pigen, der af de tyske medier kaldes 'Maria', menes at have tilbragt det meste af de sidste syv og et halvt år i et aflåst værelse i hendes bedsteforældres hus i Attendorn, en by med omkring 25.000 indbyggere øst for Köln.

»Hun kan ikke have formået at få meget mere end et glimt af omverdenen,« fortæller anklageren Patrick Baron von Grotthuss til den lokale avis.

Læger, der undersøgte pigen, efter hun blev løsladt 23. september, fandt ingen tegn på fysisk mishandling eller underernæring, oplyser de kommunale myndigheder i en pressemeddelelse.

Under undersøgelsen sagde den otteårige dog efter sigende, at hun aldrig havde set en skov, været på en eng eller kørt i bil.

Hvorfor, pigen blev skjult for offentligheden i næsten hele sit liv, er endnu uvist, da hendes mor og bedsteforældre angiveligt har afvist at give svar under deres politiafhøringer.

Pigens far, som allerede inden fødslen var gået fra moderen, fortæller til SauerlandKurier, at han havde fundet en seddel i forruden af sin bil, da pigen var omkring seks måneder gammel, hvori han blev underrettet om, at hans ekskæreste havde til hensigt at flytte til Italien med barnet.

Moderen, derimod, informerede de lokale myndigheder om, at hun var flyttet til Calabrien i det sydvestlige Italien i midten af ​​2015.

Da barnets far i september 2015 kunne informere myndighederne om, at han gentagne gange havde set moderen og barnet i Attendorn, afhørte de pigens bedsteforældre, men blev informeret om, at parret havde bopæl i Italien.

Det var først i juli i år, at de lokale myndigheder igen undersøgte, hvor barnet befandt sig. Det skete efter et ægtepar, der bor i den tilstødende kommune Lennestadt, tippede politiet om et rygte om, at den nu otteårige havde været spærret inde hos sine bedsteforældre i årevis.

Pårørende til moderen fortalte efterforskerne, at parret aldrig havde boet i Italien og kunne kontaktes via en tysk fastnettelefon – en påstand, der blev bekræftet, da italiensk politi 12. september fortalte, at moderen og barnet aldrig havde opholdt sig på den italienske adresse.

Elleve dage senere, efter en retskendelse, fandt politi og sociale myndigheder pigen hjemme hos bedsteforældrene. Den offentlige anklagemyndighed i byen Siegen efterforsker barnets mor og bedsteforældre for frihedsberøvelse og mishandling af en mindreårig.

Moderen, der siges at være 47 år gammel, risikerer op til 10 års fængsel.