En række chokoladeproducenter er blevet sagsøgt for at være medskyldige i børneslaveri på kakaoplantager.

Otte tidligere børnearbejdere fra Mali har lagt sag an mod en stribe af verdens største chokoladeproducenter.

Det skriver den britiske avis The Guardian.

De otte, der beskrives som unge voksne i dag, anklager selskaberne for at være medskyldige i, at "tusindvis" af børn bruges til ulovligt slavearbejde på kakaoplantager.

Blandt de sagsøgte selskaber er Nestlé, der foruden forskellige slags chokolade blandt andet står bag Nescafé og Nesquik. Derudover er Barry Callebaut, Cargill, Mars, Olam, Hershey og Mondelez blevet sagsøgt.

Sagen føres i USA i Washington D.C. på vegne af de otte personer af International Rights Advocates (IRA). Det er et advokatfirma, der kæmper globalt for menneskerettigheder og for at stille selskaber til ansvar.

Det er førte gang, at en sag af denne størrelse rammer kakoaindustrien i en amerikansk domstol, skriver The Guardian.

De otte, der står bag sagsanlægget, skal alle være blevet hentet ind til plantager for at arbejde uden løn, før de fyldte 16 år.

