En gruppe high school-elever stod onsdag eftermiddag og ventede på bussen, da en bil kom kørende og parkerede rundt om hjørnet.

Ud af bilen steg tre maskerede personer. Og med sig bragte de våben.

På en overvågningsvideo, som politiet har frigivet, kan man se, hvordan de tre personer gik hen til busstoppestedet og affyrede mindst 30 skud mod de forsamlede teenagere fra Northeast High School, mens de var ved at stige ind i busser i den amerikanske storby Philadelphia.

En af de sårede elever, en 16-årig, blev ramt af ni skud og er i kritisk tilstand, skriver CNN.

Her ses et billede fra overvågningen i området i Philadelphia i delstaten Pennsylvania. Foto: Philadelphia Police Department/Reuters/Ritzau Scanpix Vis mere Her ses et billede fra overvågningen i området i Philadelphia i delstaten Pennsylvania. Foto: Philadelphia Police Department/Reuters/Ritzau Scanpix

De andre syv, der blev ramt, er stabile, oplyser politiet i Philadelphia.

I alt blev otte dermed ramt af skuddene: To af dem var 15 år, fem var 16 år og en var 17.

De sårede fik ifølge politiet skader på ben, arme, ryg og overkrop.

Skyderiet er sket i kølvandet på flere andre skyderier ved busstoppesteder eller i offentlige busser, oplyser politikommissær Kevin Bethel ifølge mediet CBS News.

»De kujonagtige handlinger, vi har set i løbet af de sidste tre dage, er uacceptable,« udtaler han blandt andet.

Myndighederne leder nu efter de tre maskerede gerningspersoner, som kom kørende i en Hyundai.

Under hændelsen skal der være blevet affyret skud mod to forskellige busser.

Politiet er nu i gang med at efterforske sagen, og der er endnu ingen meldinger om motiv eller anholdte i sagen.

»Nok er nok,« har byens borgmester Charelle Parker udtalt ifølge CBS News:

»Enhver politibetjent, vi har i byen, tager aktivt del i og samarbejder for at sikre, at enhver ressource, der er brug for, er tilgængelig, så arbejdet med at opklare forbrydelsen kan blive udført.«

Politikommissæren har oplyst, at eleverne var i færd med at stige om bord på en bus, da de tre gerningspersoner steg ud af en bil og affyrede de mere end 30 skud.

Et lignende skyderi fandt sted i mandags, hvor fem personer – herunder tre mindreårige – blev ramt ved et busstoppested.

Dermed er i alt 11 mindreårige nu ramt af skud på få dage, men det er endnu uklart, om de to skyderier har forbindelse med hinanden.

Tirsdag blev en 37-årig mand også skudt i en offentlig bus.