Mindst otte personer er blevet dræbt i forbindelse med et angreb mod militærbase i Mogadishu, siger major.

En stor eksplosion ved en militærbase i Somalias hovedstad, Mogadishu, har lørdag kostet mindst otte personer livet.

Dertil er mindst 14 personer såret. Det oplyser nødhjælpsarbejdere ifølge nyhedsbureauet Reuters. Ifølge nyhedsbureauet AP er alle de dræbte soldater, og det ventes, at dødstallet vil stige.

Ifølge major ved militæret Abdullahi Mohamud er der tale om et angreb.

- Det må være en selvmordsbombe i en bil. Vi er i gang med at tage os af de tilskadekomne, siger han ifølge Reuters.

Der er umiddelbart ingen, der har taget skylden for angrebet. Men den militante islamistiske gruppe al-Shabaab retter ofte angreb mod regeringens tropper.

Angrebet var rettet mod en militærbase nær landets nationalstadion, hvor soldater fra hæren er udstationeret.

- Et køretøj fyldt med sprængstoffer kørte ind i indgangen, og der er dødsofre, siger løjtnant Mohamed Abdirahmand ifølge nyhedsbureauet AFP.

Soldater åbnede ild efter eksplosionen, som sendte skyer med røg op i luften. Det siger øjenvidnet Halima Abdisalan, som bor i området med sine tre børn.

- Vi løb indenfor af frygt. Jeg kunne se en militærbil køre i høj fart med mange soldater dækket af blod. Jeg ved ikke, om de var døde eller tilskadekomne, siger hun ifølge Reuters.

Et andet øjenvidne, Suleyman Hassan, siger til AFP, at han så en minivan med sprængstoffer springe i luften lige foran indgangen til basen.

Siden 2008 har al-Shabaab kæmpet for at vælte den internationalt anerkendte regering og etablere et styre med egne fortolkninger af den islamiske sharialov.

/ritzau/