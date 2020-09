Den saudiarabiske journalist Jamal Khashoggi blev dræbt i 2018 på det saudiarabiske konsulat i Istanbul.

Otte personer er blevet idømt op til 20 års fængsel i sagen om drabet på den saudiarabiske journalist Jamal Khashoggi.

Det oplyser den arabiske tv-kanal Al Arabiya ifølge nyhedsbureauet Reuters.

Fem personer er blevet idømt 20 års fængsel. Tre personer er blevet idømt mellem syv og ti års fængsel.

I december 2019 blev i alt fem dømt til døden for drabet på Khashoggi. Tre andre personer blev idømt sammenlagt 24 års fængsel for deres andel i forbrydelsen.

Khashoggi blev dræbt, da han 2. oktober 2018 gik ind på det saudiarabiske konsulat i den tyrkiske storby Istanbul.

Her skulle han hente nogle papirer i forbindelse med et ægteskab, han var ved at indgå.

Inde på konsulatet ventede en saudiarabisk henrettelsesgruppe på Khashoggi. De kvalte ham og skar ham siden i småstykker, har den tyrkiske efterretningstjeneste afsløret.

Den amerikanske efterretningstjeneste CIA konstaterede måneden efter i en rapport, at det var den saudiarabiske kronprins, der havde givet ordrer til at slå Khashoggi ihjel.

Den saudiarabiske journalist, der var amerikansk statsborger, havde skrevet kritisk om den måde, som kronprinsen og kong Salman forvaltede deres magt i Saudi-Arabien.

Han skrev faste kommentarer i avisen Washington Post.

/ritzau/