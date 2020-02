Mindst otte personer er dræbt i skyderier mod to vandpibecafeer i den tyske by Hanau, oplyser politiet.

Otte mennesker er sent onsdag aften blevet dræbt i to skyderier i den tyske by Hanau i delstaten Hessen.

Det oplyser politiet natten til torsdag ifølge nyhedsbureauet dpa.

Det er uvist, om drabene er begået af en eller flere personer.

Ifølge mediet Bild har politiet anholdt en mistænkt person. Oplysningen er ikke bekræftet af politiet.

Bild skriver også, at fem personer er hårdt sårede og i livsfare. Heller ikke den oplysning er officielt bekræftet.

Ifølge mediet OP-Online angreb en eller flere gerningsmænd først en vandpipecafé i den centrale del af Hanau og skød tre personer.

Derefter kørte gerningsmanden eller -mændene angiveligt i bil til en bydel ved navn Kesselstadt i den vestlige del af Hanau og trængte ind på en anden vandpibecafé. Her blev fem personer dræbt af skud.

Der er foreløbig ingen meldinger om et eventuelt motiv til skyderierne.

Gerningsstedet er afspærret, og politiet har indledt en jagt på den eller de formodede gerningspersoner. På fotografier fra gerningsstederne ses flere bevæbnede politifolk opholde sig bag afspærringsbånd.

Hanau, der har næsten 100.000 indbyggere, ligger cirka 20 kilometer fra Frankfurt.

/ritzau/