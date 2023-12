Røde Kors har fragtet 11 løsladte gidsler fra Gaza til Israel som led i aftale mellem sidstnævnte og Hamas.

Israel har mandag aften budt velkommen hjem til 11 gidsler, som den militante palæstinensiske bevægelse Hamas har løsladt.

Landets militær bekræfter ifølge nyhedsbureauet AP, at de er tilbage på israelsk territorie.

Der er tale om otte mindreårige og tre voksne ifølge den israelske premierminister Benjamin Netanyahus kontor, skriver nyhedsbureauet Reuters.

AP skriver, at der er tale om kvinder og børn.

De skal nu igennem en række helbredsundersøgelser, før de kan genforenes med deres familier.

Det var Internationalt Røde Kors (ICRC), som fik gidslerne overdraget fra Hamas, der fragtede dem til Israel.

Organisation bekræfter selv på det sociale medie X, det tidligere Twitter, at overdragelsen er forløbet som planlagt.

- ICRC var ikke involveret i forhandlingerne, og vores rolle har været at muliggøre aftalen som en neutral mellemmand, lyder det.

Talsmand for Qatars udenrigsministerium Majed al-Ansari har tidligere oplyst, at de 11 gidsler består af tre franske statsborger, to tyskere og seks argentinere.

Mange israelere har dobbelt statsborgerskab.

Qatar fungerer som mægler mellem Hamas og Israel.

Tysklands udenrigsminister, Annalena Baerbock, skriver ifølge nyhedsbureauet AFP på X, at der er tale om "to tyske teenagere".

- Efter 52 dages lidelse og fortvivlelse kan deres mor holde dem i sine arme igen. Mine tanker er med familierne, som stadig venter i frygt. Vi gør alt, hvad vi kan, så de også kan holde dem i deres arme, lyder det.

Med mandagens frigivelse har den militante palæstinensiske Hamas-bevægelse frigivet i alt 50 gidsler siden fredag.

Tidligere mandag bekræftede parterne, at den våbenhvileaftale, som udvekslingen af gidsler og fanger er en del af, er blevet forlænget med to dage.

Den oprindelige aftale varer fire dage og udløber tirsdag morgen.

