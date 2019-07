Otte mennesker er blevet lynchet til døde i Bangladesh, oplyser politiet onsdag den 24. juli.

De er blevet ofre for nogle falske rygter på de sociale medier om, at børn er blevet kidnappet og derefter ofret, for at man kan konstruere en megabro.

En vred menneskemængde angreb ofrene på grund af disse rygter, der er blevet spredt mest på Facebook. Det skriver nyhedsbureauet AFP.

Rygterne sagde, at menneskehoveder skulle bruges for at konstruere det store projekt, oplyser politichefen Javed Patwary.

Padma-broen er under konstruktion ved Janjira point i Shariatpur. Foto: MUNIR UZ ZAMAN Vis mere Padma-broen er under konstruktion ved Janjira point i Shariatpur. Foto: MUNIR UZ ZAMAN

»Vi har analyseret hvert eneste af disse otte mord. De er blevet dræbt af en lynchende flok, og ikke en eneste havde kidnappet noget barn,« siger Patwary.

Flere end 30 andre mennesker er blevet angrebet i forbindelse med disse falske rygter.

Politistationer over hele landet har fået ordre til at slå ned på dem, som tror på rygterne.

Mindst 25 YouTube-kanaler, 60 Facebooksider og ti hjemmesider er blevet lukket, men AFP har alligevel identificeret adskillige steder på Facebook, som stadig deler disse rygter.

Lynchninger er ikke usædvanlige i Bangladesh, men de, der foregår netop nu, hører til de mere brutale.

Ifølge de lokale medier er rygterne startet efter rapporter om en ung mand, der tilsyneladende bar på et ødelagt hoved af et barn i det nordlige distrikt Netrokona.

Et af de seneste ofre er en mor til to børn, Taslima Begum, som blev slået – bogstaveligt talt slået – ihjel foran en skole i Dhaka i lørdags, fortæller en politimand til nyhedsbureauet AFP.

Otte mennesker er blevet arresteret i forbindelse med mordet på Begum.

Broen, som det hele handler om, bliver bygget over floden Padma, en biflod til Ganges.

Den bliver Bangladeshs største bro.

Det er faktisk ikke første gang, at falske rygter er i omløb, når det gælder brobyggeri i Bangladesh.

I 2010 blev adskillige mennesker angrebet i forbindelse med et andet byggeri.