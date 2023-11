Britiske Indi Gregory blev kun otte måneder gammel.

Natten til mandag døde hun, efter hendes respirator i weekenden blev slukket.

Det fortæller hendes forældre, Dean Gregory og Claire Staniforth, til Sky News.

»Indis liv sluttede kl. 01.45. Claire og jeg er vrede, knuste og skamfulde. NHS og domstolene tog ikke kun hendes chance for at leve et længere liv, de tog også Indis værdighed og mulighed for at dø i familiens hjem, hvor hun hørte til,« siger Dean Gregory til mediet og fortæller, at den lille pige sov ind i sin mors arme.

Indi Gregory blev født i februar med en genetisk stofskiftesygdom, der påvirker energiproduktionen i cellerne. Ifølge britiske National Health Service (NHS) findes der ingen kur.

Ifølge hendes læger led hun under betydelige smerter, og behandlingen var nytteløs.

Alligevel kæmpede forældrene en hård juridisk kamp for, at den livsforlængende behandling af deres datter skulle fortsætte. En kamp, der også har fyldt meget i de britiske medier.

I oktober besluttede en højesteretsdommer at sygehuset, som behandlede Indi Gregory, skulle have lov til at trappe ned for hendes behandling. I november blev det besluttet, at familien heller ikke måtte søge livsforlængende behandling udenfor Storbritannien.

Ifølge Christian Legal Centre, der har repræsenteret familien i sagen, fik familien et tilbud fra Bambino Gesù i Rom om, at Indi kunne blive transporteret dertil. De britiske domstole vurderede dog, at dette ikke ville være i Indis bedste interesse.

Hos Nottingham University Hospital, som stod for behandlingen af Indi, udtrykker man medfølelse over for familien.

»Vi er alle dybt bedrøvede over Indis død og ønsker at udtrykke vores dybeste medfølelse med hendes familie i denne forfærdeligt svære tid. Det har været en meget lang og udfordrende rejse for Indi, hendes forældre og alle involverede, og vi vil alle have dem i vores tanker.«