Redningsarbejder i Marseille siger, der stadig kan være luftlommer i kollapsede huse, og det giver lille håb.

Otte mennesker frygtes døde, efter to beboelsesejendomme er kollapset i den franske havneby Marseille.

Foreløbig er tre fundet døde, efter bygningerne styrtede sammen mandag. En tredje bygning, der stødte op til de to andre huse, faldt sammen senere samme aften.

Det oplyser redningstjenesten.

Ifølge myndighederne er det to mænd og en kvinde, der er fundet døde under den adskillige meter høje ruindynge i Noailles - et arbejderkvarter i havnebyen.

Over 120 redningsfolk deltager i arbejdet med at rydde de sammenstyrede huse. De danner en menneskekæde for at flytte brokkerne sten for sten. Det sker i håb om at finde overlevende.

- Vi har stadig et håb, selv om det håb blegner. Der kan stadig være luftlommer, siger en overordnet redningsarbejder.

Billeder taget af Google Maps inden for de seneste måneder viser, at de to første sammenstyrtede hus havde synlige revner på facaden.

/ritzau/AFP