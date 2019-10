Der skal handles nu, hvis Paris-aftalen for klimaet skal holde, siger EU-lande, som vil øge CO2-reduktionen.

Otte EU-lande med Danmark lægger pres på EU-Kommissionen og næstformand Frans Timmermans for at få skærpet EU's 2030-mål for reduktion af CO2 før FN's næste klimakonference i Chile til december.

Hollænderen optræder tirsdag i EU-Parlamentet til en godkendelseshøring om jobbet som klimakommissær, som han skal overtage 1. november.

I et åbent brev til Timmermans kræver Danmark og de øvrige syv lande, at EU hæver reduktionsmålet for 2030 fra 40 procent til 55 procent.

- FN's 25. klimakonference i december er en vigtig anledning for alle aktører - offentlige som private - til at vise deres vilje til hurtigt at gøre noget ved klimaforandringer, hedder det i brevet.

Baggrunden for forslaget er en ambition om at kunne indfri det helt overordnede mål i FN's klimaaftale fra Paris i 2015.

Her blev verdens lande enige om at forsøge at begrænse den gennemsnitlige temperaturstigning til 1,5 grader celsius ved udgangen af dette århundrede.

Det er Holland og Luxembourg, som har taget initiativ til brevet fra EU-koalitionen, og Danmark gik umiddelbart med på idéen. Danmark arbejder nu på at få flere medlemslande med.

Det står allerede klart, at EU med de fastlagte politikker vil nå at reducere noget mere end de 40 procent, man tidligere har besluttet.

24 EU-lande blev på et topmøde i juni enige om, at EU skal være klimaneutralt i 2050. Det betyder, at der skal være balance mellem udledning og optag af CO2 i midten af dette århundrede.

Siden juni er også Estland kommet med på 2050-målet.

- Vi regner med, at EU-Kommissionen vil overveje de ovenstående elementer i forberedelsen af de vigtige møder, der kommer.

- Vi ser frem til samarbejdet med EU-Kommissionen, andre institutioner og EU-landene om sammen at kunne levere på den klimadagsorden, som Europa og verden har brug for, skriver ministre fra de otte lande i brevet.

Det åbne brev er underskrevet af ministre fra Sverige, Spanien, Letland, Portugal, Holland, Luxembourg, Frankrig og Danmark.

/ritzau/