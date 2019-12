Hundredvis er blevet indlagt på hospitalet med forgiftning, efter at de har drukket den samme type kokosvin.

Otte personer er omkommet i Filippinerne, efter at have drukket en type kokosvin.

Det oplyser det lokale myndigheder mandag, skriver nyhedsbureauet AFP.

Myndighederne frygter, at vinen har indeholdt en giftig koncentration af metanol.

Hundredvis er blevet indlagt på hospitalet med forgiftning, efter at de har drukket den samme type vin.

Ni af de indlagte er i kritisk tilstand. Det oplyser Jose Jonas Del Rosario, der er talsmand for hospitalet i landets hovedstad, Manila.

- Vi har bedt mange af vores læger, der var på juleferie, om at komme tilbage på arbejde for at tage sig af patienterne, siger han.

Han fortæller, at behovet for at behandle det store antal mennesker, der kom ind på hospitalet med symptomer på forgiftning, har medført, at andre patienter er blevet afvist.

I alt er 300 patienter indlagt med symptomer på forgiftning. De har alle drukket vin fra det samme mærke, som er blevet købt i området, oplyser det lokale politi.

