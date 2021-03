En 21-årig mand er anholdt efter skyderi på tre klinikker over kort tid. Politi mener, han står bag alle tre.

Mindst otte personer er tirsdag blevet dræbt som følge af skyderier på tre forskellige spa- og massageklinikker i Atlanta i den amerikanske delstat Georgia.

Det skriver nyhedsbureauet AP og mediet CBS News.

Tre af ofrene blev dræbt på en spaklinik i det nordøstlige Atlanta, mens en fjerde person blev skudt på en anden spaklinik på den anden side af gaden. Det oplyser Rodney Bryant, der er leder af politiet i Atlanta.

I hvert fald fire af ofrene er kvinder, og tre af dem "kan måske være asiater", udtalte politichefen tidligere tirsdag til AP.

Politiet modtog første gang en anmeldelse om et angreb omkring klokken 18 lokal tid. Her lød det i anmeldelsen, at der var tale om et røveri.

Da politiet ankom til spaklinikken fandt de tre kvinder, der tilsyneladende var døde af skud.

I samme øjeblik fik politiet en melding om, at der var affyret skud på spaklinikken overfor. Her fandt de også en kvinde, der var blevet skudt. Men de fandt ikke gerningsmanden.

Senere kunne politiet rapportere om yderligere en lignende episode, hvor fem personer var blevet ramt af skud på en massageklinik nord for Atlanta. Skyderiet var sket en times tid tidligere. Det vil sige omkring klokken 17 lokal tid.

To af de fem var døde, da politi og beredskab nåede frem. De tre andre, der var såret, blev transporteret til et hospital, hvor to af dem døde, siger en talsmand for sheriffen i Cherokee-distriktet Jay Baker ifølge AP.

Politiet kunne ikke umiddelbart anholde nogen med forbindelse til skyderierne. Men en overvågningsvideo fra massageklinikken uden for Atlanta fangede dog en mand, der ankom til stedet, ti minutter før skuddene blev affyret, oplyser myndighederne.

Manden er efter flere timers søgen blevet anholdt tirsdag aften lokal tid, oplyser myndighederne til AP.

Der er tale om en 21-årig, som politiet anholdt cirka 240 kilometer syd for Atlanta, oplyser Jay Baker.

Myndighederne vurderer, at den 21-årige mand er ansvarlig for alle tre skyderier.

/ritzau/