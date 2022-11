Lyt til artiklen

Et lille fly styrtede mandag ned i et boligområde i Colombias næststørste by, Medellin.

Det kostede otte mennesker livet, skriver Reuters.

De dræbte var alle ombord på flyet, mens ingen af beboerne i området kom noget til.

Videoer og billeder fra stedet viser, hvordan brandfolk arbejder på stedet, hvor flyet har forårsaget enorme ødelæggelser.

| Cuatro máquinas con 15 unidades del Cuerpo Oficial de Bomberos Medellín apoyan las labores de atención en la emergencia presentada en Belén Rosales, donde una avioneta cayó sobre una vivienda del sector. En el sitio también se encuentran bomberos aeronáuticos. pic.twitter.com/iizTb9RurS — DAGRD - Medellín (@DAGRDMedellin) November 21, 2022

Årsagen til styrtet er der endnu ingen meldinger om.

Byens borgmester, Daniel Quintero, siger i en udtalelse, at der var tale om en fejl i motoren kort efter take off.

»Desværre var piloten ikke i stand til at holde flyet i luften, og det styrtede ned i boligområdet,« sagde han.

Syv huse blev ødelagte, og seks andre bygninger blev beskadiget.