Otte børn i Kina er druknet i en flod i den sydvestlige del af landet.

Et af de otte børn faldt i vandet, og de syv andre børn var hoppet i for at forsøge at redde barnet.

Børnene har formentlig kun være mellem 6 og 11 år gamle, skriver nyhedsbureauet AP ifølge ABC News. Nyheden kommer fra det statsejede, kinesiske medie CCTV.

De var søndag taget ned til floden Fu for at lege på en strand, der grænser op til den. Mandag morgen blev de fundet døde.

Fu-floden er 700 kilometer lang og strækker sig et stor stykke op igennem Sichuan-provinsen, der ligger i den sydvestlige del af Kina.

Børnene kom fra byen Mixin, der ligger tæt på samme provins. En udkantsby i kommunen Chongqing, som er den mest befolkede kommune i landet.

I periode mellem søndag og mandag skulle der ifølge vejrudsigter have været voldsomme regnskyl i området. Dog vides det ikke, om det har været en faktor i ulykken.

Der er endnu ikke flere oplysninger om den tragiske begivenhed.