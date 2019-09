Otte babyer omkom under en hospitalsbrand i Algeriet tidligt tirsdag, oplyser redningsmandskab i den østlige del af det nordafrikanske land. "Det lykkedes os at redde 11 babyer, 107 kvinder og 28 af de ansatte under branden på hospitalet i Oued Souf natten til tirsdag", siger en talsmand for redningstjenesten, kaptajn Nassim Bernaoui til AFP.

Ritzau