Otte nigerianske mænd er blevet anholdt i en stor sydafrikansk operation i Cape Town, der har involveret både FBI og Interpol.

De er alle mistænkt for at have snydt mindst 100 kvinder over hele verden – og USA har anmodet om at få dem udleveret.

De amerikanske myndigheder har forståeligt nok en interesse i at få fat på de otte mænd. Deres 'romance scams' er gået ud over en del kvinder i USA – de er gerne enker eller fraskilte.

Nigerianerne beskyldes for at have snydt flere end 100 kvinder for næsten 45 millioner kroner gennem det sidste årti. Det skriver BBC.

Romantisk fupnummer På engelsk hedder det 'romantic scam', og det handler om at snyde sig til penge på internettet. Forbryderen henvender sig til en enlig dame, og indleder et forholdt til hende på nettet. Han vil garanteret opfinde flere forsøg på at franarre hende penge. For eksempel kan han fortælle, at nogen i familien er blevet meget syg. Det kan dreje sig om flere hundrede tusinde kroner, som franarres kvinden.

De har dog foreløbig ikke kommenteret anklagerne.

Ifølge talsmanden for det sydafrikanske politi, Katlego Mogale, er anholdelserne det største, der er sket i forbindelse med fupnumre på internettet i Sydafrika.

De anholdte er mellem 32 og 52 år, og de blev anholdt i tirsdags på baggrund af en anmodning fra USA.

Både FBI og USAs Secret Service har ledet undersøgelsen, og de har arbejdet sammen med de sydafrikanske myndigheder – inklusive politiets eliteenhed, Hawks (Høgene).

En af de anholdte ankommer til retten i Cape Town i Sydafrika, Foto: Affotograferet fra video

Anklageren Robin Lewis påstår, at de er medlemmer af Black Axe. Det er en kriminel organisation, der opererer ud fra Nigeria, og organisationens speciale er pengevask.

Staten hævder, at de otte mænd udgør en flugtrisiko. De vil i så fald stadig have adgang til de konti, de allerede har benyttet.

Hvis de findes skyldige, risikerer de fængsel i op til 20 år.

De begik deres ulovligheder ved at bruge falske identiteter. Ofrene – fra hele verden – var ofte sårbare kvinder, gerne fraskilte. De troede alle på, at de havde indledt et ægte romantisk forhold.

Pengene blev narret fra ofrene med forskellige historier. For eksempel kunne det være, at de tiltalte 'skulle bruge penge på at få en arv udbetalt'.

I Sydafrika optrådte de otte mænd som velhavende, og de var alle velklædte. En gang om ugen kom der cirka ti luksusbiler forbi på deres vej. Bilerne kom og kørte igen.

Omkring 60 politifolk fra forskellige enheder brugte seks timer med at indsamle beviser ved tirsdagens anholdelser.

Enkelte af de tiltalte opholdt sig ulovligt i Sydafrika – for deres pas var udløbet.