Da den otte-årige pige begyndte at komme hjem med blå mærker på sin krop, tænkte hendes forældre i begyndelsen, at hun nok bare var blevet 'en lille smule klodset'.

Først flere uger senere fandt de ud af årsagen - og den lille pige er nu i gang med sit livs kamp for at få mere tid.

For omkring to måneder siden begyndte problemerne for den australske pige Mia McEldowney at opstå. Det fortæller hendes forældre - Ana og Chris McEldowney - i et interview med news.com.au.

De lagde mærke til, at deres datter på otte, som plejede at være en aktiv og energisk pige, pludselig kom hjem efter skole eller fra at have leget med sin lillesøster med blå mærker over alt på kroppen.

Til at begynde med tænkte de, at hun måske bare var blevet en lille smule klodset, men selv fortalte pigen, at hun 'bare blev ved med at falde'.

»Vi lagde mærke til, at hun gik ind i ting og faldt mere. Vi troede, at det skyldtes en general klodsethed, eller at hun ikke koncentrerede sig,« fortæller Ana McEldowney til et andet medie, New Zealand Herald.

Efter seks uger var det ikke blevet bedre.

Også når hun stod på banen og spillede netball - en form for basketball for kvinder - kæmpede hun.

Det fik ifølge news.com.au til sidst Anas søster til at gætte på, at der måske kunne være tale om en øreinfektion, som påvirkede pigens balance.

Forældrene tog derfor i slutningen af juni datteren på hospitalet - og på mindre end et døgn gik de fra at have 'en klodset' datter til en dødeligt syg lille pige.

»Vi havde forventet, at lægerne på akutafdelingen ville sige, at vi ikke havde grund til at være der. At det ikke var noget seriøst, og at vi bare kunne tage hjem,« fortæller Ana McEldowney til New Zealand Herald.

I stedet fandt lægerne ud af, at den otte-årige Mia havde en 'stor masse' i sin hjerne, som viste sig at være en uhelbredelig hjernetumor.

»Vi brød begge bare sammen,« fortæller faderen, Chris, til news.com.au om sin og Anas reaktion.

Det viste sig, at Mia var blevet diagnosticeret med den sjældne kræfttype DIPG (diffust infiltrerende pons-gliom), der er en dødelig form for hjernekræft, som især rammer børn.

Da familien spurgte lægerne, om der var noget, de kunne have gjort for at forhindre det eller opdage det før, fik de at vide, at de intet kunne have gjort. Tumoren kan have siddet der, allerede fra pigen var et lille spædbarn, og fordi den vokser så langsomt, er den svær at opdage, før det er for sent.

Lægerne fortalte samtidig familien, at Mia formentlig kun har ni måneder tilbage at leve i.

Den eneste måde, hun kan få mere tid sammen med sin familie på, er ved at få strålebehandling, som menes at kunne reducere størrelsen på tumoren, og på den måde kunne forlænge hendes liv med mellem to og fem år.

»Vi håber, at vi kan forlænge det længe nok til, at der måske bliver opfundet noget, som kan hjælpe,« fortæller Ana, der til oktober venter parrets tredje barn.

Ifølge news.com.au er Mia gået i gang med at modtage den første omgang af i alt 30 strålebehandlinger.

Hendes onkel har oprettet en indsamlingsside til familien, som på grund af behandlingen bliver nødt til at opholde sig på et hospital flere timer fra deres hjem i mindst seks uger. Der er indtil videre indsamlet omkring 250.000 kroner.