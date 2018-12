Da otte-årige Martha i starten af december tabte kampen om at blive klasse-formand, gik hendes far til tasterne på Facebook.

Reaktionen på hans opslag var nok mere opsigtsvækkende, end han nogensinde havde forestillet sig.

Det affødte nemlig svar fra en USA's absolut mest kendte kvinder.

Otte-årige Martha Kennedy Morales modtog efter nederlaget til en dreng fra sin klasse et personligt brev fra ingen ringere end den tidligere førstedame, udenrigsminister og præsidentkandidat, Hillary Clinton.

Hun skrev til skolepigen, at hun var stolt af, at hun gik efter førstepladsen. En kamp Clinton selv kender, dog i en anden målestok.

»Jeg ved, at du måske er skuffet over, at du ikke blev formand, så er jeg stolt af, at du gik efter førstepladsen (...) Som jeg selv ved alt for godt, så er det ikke nemt at stille op til i en konkurrence, der kun har været søgt af drenge,« skriver Clinton i brevet, som CNN og Washington Post har bragt.

Hillary Clinton var i 2016 Demokraternes kandidat til posten som amerikansk præsident. Hun var den første kvindelige præsidentkandidat i amerikansk historie.

Hun tabte kampen om USA's højeste embede til Donald Trump. Men det skal ikke stoppe andre piger og kvinder fra at gå efter toppen.

»Du må aldrig stoppe med at stille op for det, du tror på og søge mulighederne for at blive leder. Du skal vide, at jeg hepper på en en fremtid med stor succes for dig,« lyder opfordringen fra Clinton i brevet.

Den otte-årige Martha var ikke overraskende begejstret for at modtage et brev fra den tidligere førstedame og udenrigsminister.

»Det var virkelig rørende at vide, at Hillary Clinton havde sendt mig et brev. Det sker ikke hver dag,« siger den otte-årige pige, der endte med posten som næstformand for sin klasse.

Hun overvejer nu at invitere Hillary Clinton på besøg på sin skole. Martha Kennedy Morales vil stille op til som formand for sin klasse, næste gang hun får chancen, siger hun til CNN.