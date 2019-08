»Jeg ville bare gerne køre lidt.«

Sådan lød det fra en grædende otte-årig dreng, da politiet onsdag morgen fandt ham i førersædet i hans forældres bil på den tyske A44-motorvej mod Dortmund.

Kort forinden havde drengen trykket speederen helt i bund og nået en hastighed på 140 km/t. Det skriver BBC.

Ifølge det britiske medie var det drengens forældre, der alarmerede politiet natten til onsdag klokken 00.25.

De fortalte, at deres søn havde kørt afsted i deres VW Golf fra deres hjem i byen Soest i Nordrhein-Westfalen.

Klokken 01.15 ringede moderen politiet op endnu engang for at fortælle, at hun havde fundet den otte-årige på motorvejen, hvor han selv var kørt ind til siden, fordi han angiveligt var blevet køresyg.

Drengen, der kører gokart og tidligere har kørt biler på privatejede arealer, havde selv tændt bilens advarselslys samt placeret en advarselstrekant bag bilen.

Ifølge politiet kom ingen til skade i forbindelse med den otte-åriges sene køretur.