Det var ikke kun en mor og hendes lille søn, der mandag formiddag blev skubbet ud foran et højhastighedstog på Frankfurts hovedbanegård.

Gerningsmanden forsøgte angiveligt også at skubbe en tredje person ned på skinnerne.

Det oplyser Polizei Frankfurt i en pressemeddelelse.

Det lykkedes dog den tredje person at undgå at falde ned på togbanen - hvor kvinden og hendes otte-årige søn endte.

Foto: ARMANDO BABANI Vis mere Foto: ARMANDO BABANI

Drengens mor nåede at redde sig selv i sikkerhed, før toget kom hen til perronen i den tyske by, men desværre nåede sønnen ikke det samme.

Han blev ramt af toget og døde på stedet.

'Det tyder på, at den formodede gerningsmand efterfølgende forsøgte at skubbe endnu en person ned på skinnerne, men personen lykkedes med at komme i sikkerhed,' lyder det fra politiet.

Den formodede gerningsmand - en mand på 40 år - forsøgte at flygte fra hovedbanegården, men forbipasserende, hvoraf flere havde set den tragiske hændelse, fulgte efter ham.

'Han blev overmandet af forbipasserende og holdt tilbage, indtil politiet ankom,' oplyser Polizei Frankfurt.

Det står endnu ikke klart, hvad motivet i den brutale og tragiske sag skal have været - og der er ikke noget, der umiddelbart tyder på, at den formodede gerningsmand kendte eller havde en relation til hverken kvinden, drengen eller den tredje person.

Den otte-årige drengs mor blev efter ulykken bragt til hospitalet. Hendes nærmere tilstand kendes ikke.

Politiet i Frankfurt er fortsat i gang med at undersøge sagen og få klarlagt omstændighederne.

En lignende hændelse fandt sted for halvanden uge siden i Voerde nær storbyen Duisburg i det vestlige Tyskland, skriver det tyske medie Spiegel og nyhedsbureauet Ritzau.

Her blev en 34-årig kvinde skubbet ud foran et regionaltog, som ramte hende. Hendes liv stod ikke til at redde.

En 28-årig mistænkt havde ifølge øjenvidner sneget sig ind på kvinden bagfra og skubbet hende. Ligesom i sagen fra Frankfurt er der ikke noget, der tyder på, at de to kendte hinanden.

Den 28-årige mand er varetægtsfængslet og har nægtet at udtale sig.