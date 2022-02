De fleste husker den dag for otte år siden, hvor passagerflyet Malaysia Airlines MH370 forsvandt på mystisk vis.

Hverken spor af flyet eller de 239 passagerer, der var med om bord, er blevet fundet siden på trods af massive eftersøgninger.

Men nu mener en kendt luftfartsekspert at have fundet et muligt sted, hvor flyet kan have styrtet ned, skriver News AU.

Myndighederne skal dog overtales til at indlede en ny eftersøgning, før man kan få svar på, om hans teori holder stik.

I sin tid mente man, at flyet var styret ned 2000 kilometer ud for kysten af det vestlige Australien. Her indledte man derfor en eftersøgning, der dækkede 120.000 kvadratkilometer – men uden at finde noget som helst.

Siden har den britiske luftfartsingenør Richard Godfrey foretaget omhyggelige undersøgelser af de uregelmæssigheder, der var i radiosignalerne den nat, flyet forsvandt. Og ud fra dem mener han, at man burde indlede en ny eftersøgning.

Ifølge ham kan han indsnævre et område på 300 kvadratkilometer over Det Indiske Ocean. Det inkluderer både områder, der allerede er eftersøgt – men også steder, der aldrig er blevet.

Og han mener, at man ville kunne søge mere effektivt, når området kun er 300 kvadratkilometer sammenlignet med de 120.000.

Han har i sine data kunnet se, at 160 signaler blev forstyrret netop i det indsnævrede område.

Derudover har Richard Godfrey også gjort en ny, uhyggelig opdagelse om flyets kurs og kaptajnen.

Han mener at kunne se, at flyet lavede adskillige 360 graders vendinger over havet – som man gør, når man venter på at få lov at lande i en travl lufthavn.

Dermed maner han den tidligere teori til jorden om, at der var tale om et spøgelsesfly, hvor både besætning og passagerer var bevidstløse.



»Kaptajnen har muligvis kommunikeret med den malaysiske regering, han kan have tjekket, om han blev forfulgt af et andet fly, eller måske ville han bare have tid til at bestemme sig,« siger Richard Godfrey.

Med denne opdagelse tilføjer han altså mere til en anden teori, der findes – nemlig at kaptajnen bevidst fik flyet til at styrte.

I programmet 60 Minutes optrådte Peter Foley, der er direktør for det australske transportsikkerhedsbureau og som stod i spidsen for eftersøgningen dengang.

Her blev han spurgt, om det mest sandsynlige scenario var, at kaptajnen stod bag en massemordsaktion.

Peter Foley svarede, at ja, det var der med stor sandsynlighed, og at det var rædselsfuldt.



Men ikke desto mindre sagde han også, at nogle af Godfreys konklusioner trængte til mere undersøgelse. Og at der bestemt var en fordel i at undersøge nye scenarier.