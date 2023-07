Serveringen kaldes ikke uden grund for 'den ægte cheeseburger'.

For der er hele 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 stykker gul smeltet ost mellem de to burgerboller.

»Det er ikke en joke, det er ægte,« som Burger King i Thailand dog føler det nødvendigt at understrege i forbindelse med lanceringen på Facebook.

Den ser sådan ud:

Sådan lanceres den nye osteburger i Thailand. Foto: Burger King i Thailand/Facebook Vis mere Sådan lanceres den nye osteburger i Thailand. Foto: Burger King i Thailand/Facebook

Og det er da også noget af en mundfuld. Altså bestående af kun brød og ost. Meget ost. Og ingen bøf.

Måske af den grund er den noget anderledes burger allerede gået sin sejrsgang på sociale medier, hvor det er gået amok med videoer af osteanretningen.

I virkelighedens verden er modtagelsen lidt mere tilbageholdende.

»Jeg kunne kun spise halvdelen af den. Det er en vanvittig mængde ost i kun én burger. Mad smager bedst, når ingredienserne har den rette sammensætning,« som Im Jeepetch siger til CNN.

Har du lyst til at smage osteburgeren?

På samme Burger King-restaurant i Bangkok lyder det fra Alisa Chuengviroj:

»Jeg er ikke sikker på, at jeg kommer til at prøve den igen. Jeg kan lide et par skiver ost i min burger, men det her er for meget«.

Og så er der næringsindholdet.

I et indslag på CNN påpeger en studievært, at der er 113 kalorier i en enkelt af osteskiverne, hvilket betyder, at bare osten i 'den ægte cheeseburger' består af 2.260 kalorier.

»Held og lykke med det,« som det dernæst lyder.

Prisen for en osteburger er i Thailand 109 baht, lige over 21 kroner.