En hyggelig aften for ægteparret blev søndag aften forvandlet til et skræmmende drama.

De seneste timer for det polske ægtepar i Oslo var ellers blevet brugt på et julemarked i Spikersuppa. Nu gik turen tilbage mod det sydlige Oslo. Men så skete det.

Sammen kom de gående med deres lille hund i snor ad Karl Johans gate i det centrale Oslo, da de uventet blev antastet af en gruppe unge drenge.

Da parret slog drengenes opsøgning hen og gik videre, vendte drengegruppen hurtigt tilbage.

»En af dem tager fat i min skulder. Så siger min mand: 'du skal ikke røre min kone'. Og så skyder de i jorden ved siden af ​​hans fod,« fortæller Justina til Dagbladet.

Søndag aften rykkede Oslos Politi talstærkt ud efter, der blev affyret skud på åben gade ved shoppingcentret Arkaden.

Skuddene der blev affyret var rettet mod Justinas mand.

Ægteparret fortæller til Dagbladet, at de aldrig har set drengene før, og hele situationen gjorde Justina »meget bange«.

Skudepisoden på Karl Johans Gate i det centrale Oslo var den anden inden for få timer i den norske hovedstad.

Blot få timer forinden rykkede politiet i Oslo ud til skudepisode i bydelen Sinsen.

Nyvalgte byrådsmedlem Eirik Lae Solberg kalder det usædvanligt og alvorligt, at der er to skudepisoder med så kort mellemrum i den norske hovedstad.

»Det er stadig sikkert at rejse i Oslo, men dette er en bekymrende udvikling. Oslo er en sikker by for både rejsende og indbyggere, men det er bekymrende, at der er to skyderier i Oslo på samme dag,« siger han til VG.

Gjermund Stokkli, indsatsleder i Oslo Politikreds fortalte tidligere på aftenen, at man undersøger begge skudepisoder med mange patruljer for at finde gerningsmanden fra aftenens første skudepisode, og dem som har været involveret ved Karl Johans Gate.

Det vides endnu ikke om begge skudepisoder hænger sammen.

»Vi har ingen konkrete beviser for, at disse hændelser hænger sammen, men det skal helt klart undersøges,« sagde Gjermund Stokkli til VG.