Oslo lukker nu mere ned end tidligere.

Det sker med de hidtil hårdeste indgreb for at bekæmpe en tredje smittebølge med coronavirus, siger politiske ledere i den norske hovedstad ifølge nyhedsbureauet NTB.

»Der er ingen tvivl om, at vi nu står i en tredje smittebølge, sagde byrådsleder Raymond Johansen fra det norske Arbeiderparti mandag, da han mandag lukkede Oslo yderligere ned.«

»Samlet set er dette de mest indgribende tiltag, som vi har haft i Oslo under pandemien,« fastslår han

Da Oslo ligesom det øvrige Norge blev hastelukket i marts sidste år, fik indkøbscentre og andre forretninger lov til at holde åbent, hvis de ønskede det.

Og da butikscentrene blev lukket denne vinter, fik skolerne lov til at være åbne.

Men nu lukkes det meste af byen. Centrene har allerede været lukket i flere uger. Og på barer og andre udskænkningssteder, som er lukket for alt andet end take away, er der ikke blevet skænket en dråbe alkohol siden november.

Som et yderligere tiltag lukkes nu også ungdomsskoler og videregående uddannelser.

Det bliver desuden ikke tilladt at have mere end to personer på besøg i hjemmet.

Der bliver også digital hjemmeundervisning i bydele med særlig højt smittetryk for elever på 5. til 7. klassetrin.

Også børnehaver i Oslo bliver lukket i påskeugen.

Den kraftige reaktion kommer, efter at Oslo og det omkringliggende område har oplevet en voldsom smittestigning.

»I forrige uge blev 1960 borgere i Oslo registreret smittede med coronavirus. Vi har aldrig været i nærheden af at registrere et så højt smitteniveau, som vi har gjort den sidste tid,« sagde Raymond Johansen.

Nyhedsbureauet Reuters rapporterer desuden, at kontakttallet er steget til 1,5 i Oslo. Et sådant smittetryk betyder, at 10 smittede personer i gennemsnit giver smitten videre til 15 andre.

De nye tiltag træder i kraft onsdag og varer indtil den 6. april.

