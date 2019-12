Den norske hovedstads kommune har fået en rigtig dårlig idé.

Det mener kommunen i hvert fald selv, da den nu har valgt at politianmelde et projekt, som den selv har efterspurgt og betalt for.

Det skriver det norske medie Vårt Oslo.

Politianmeldelsen kommer, efter Oslo Kommune tidligere på året bad en fransk kunstner ved navn Clet Abraham om at installere kunstværker i bybilledet.

100 trafikskilte rundt om i byen har franskmanden brugt som sit lærred og piftet dem op med ny kreativitet - her begynder man måske at se problemet.

I kunstværket, der bærer navnet ‘The signs are a-changin’, har Clet Abraham klistret nye motiver på, som falder i med skiltenes motiver, så det danner nye billeder.

Foruden at være dårlig er idéen heller ikke billig.

Kunstnerens kreative indslag har nemlig kostet 423.000 norske kroner svarende til cirka 312.000 danske kroner.

Det var Oslo Kommunes kulturudvalg, der besluttede at købe Clet Abrahams værk, men det faldt ikke i god jord hos selvsamme kommunes bymiljøudvalg.

»Vi mener, at denne handling må ses som hærværk. Vi risikerer, at folk misforstår skiltene, og det er farligt. Vi er også bange for, at folk mister respekten for vejskiltene (...) Vi finder handlingen uacceptabel og kommer til at anmelde det til politiet,« siger Richard Konsteien, der kommunikationsdirektør bymiljøudvalget til Vårt Oslo.

Kunstværkerne skulle være en del af Oslos projekt om ‘bilfrit byliv’, men kulturudvalget oplyser til det norske medie, at de ikke kendte til, hvor motiverne skulle installeres - de var dog bekendte med, at det skulle hænge på vejskilte.

Clet Abrahams kunstværker har i noget tid været meget populære på internettet, og han har lavet lignende værker i Firenze i Italien. Kulturudvalget erkender over for Vårt Oslo, at kommunen er kommet til at fremstå som ‘klummermikkeler’.