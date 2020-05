Rocksangerinden og den tidligere Oscar-vinder Melissa Etheridge har mistet sin søn.

Hendes 21-årige søn, Beckett Cypher, døde som følge af en afhængighed til rusmidler.

Det skriver Melissa Etheridge i et opslag på Twitter ifølge VG.

'I dag blev jeg en af de hundredetusinder familier, som har mistet nogen på grund af en afhængighed til opioider,' skriver hun i opslaget, som kan ses i bunden af artiklen.

'Min søn Beckett, som blot var 21 år, kæmpede med at komme over sin afhængighed, men i sidste ende bukkede han under for den. Han vil blive savnet af dem, som har elsket ham - hans familie og venner,' fortsætter hun.

I opslaget kan rocksangerinden ikke skjule sin store sorg over tabet:

'Mit hjerte er knust. Jeg er taknemmelig for dem, der har rakt ud og kondoleret, og jeg kan mærke deres sorg. Vi kæmper med tankerne om, hvad vi kunne have gjort for at redde ham, men i sidste ende ved vi, at han har givet slip på sin smerte.'

Melissa Etheridge understreger til sidst, at 'hun snart vil synge igen'.

Beckett Cypher var søn af Melissa Etheridge og sangerindens eks-partner Julie Cypher.

Melissa Etheridge slog for alvor igennem som sanger, da hun i 1988 blev nomineret til en Grammy for sangen 'Bring Me Some Water'. Hun er kendt for sin hæse, rå stemme og bliver ofte kaldt rockverdenens kvindelige svar på Bruce Springsteen.

I 2007 vandt hun en Oscarstatuette for bedste originale sang med sangen 'I Need to Wake Up' fra filmen 'An Inconvenient Truth'.

Udover sin afdøde søn har Melissa Etheridge også et sæt tvillinger med eks-partneren Tammy Lynn Michaels. Melissa Etheridge er i dag gift med Linda Wallem.