Det kan gavne hele filmindustrien, at Thomas Vinterbergs film "Druk" har fået en Oscar, vurderer filminstitut.

Det er ikke kun instruktøren Thomas Vinterberg og holdet bag filmen "Druk", der kan juble over, at filmen natten til mandag blev tildelt en Oscar.

Det kan nemlig komme hele den danske filmindustri til gavn, når der høstes store priser. Det fortæller Claus Ladegaard, der er administrerende direktør for Det Danske Filminstitut.

- Det er vigtigt for dansk film at vinde de helt store priser - og der hører Oscar jo til på den absolut øverste hylde.

- Det er vigtigt, fordi det gør os attraktive for udenlandske investeringer i dansk film - altså udenlandske samarbejder, som også betaler en del af dansk film, siger han.

Han fortæller, at det typisk er mellem 20 og 25 procent af den samlede finansiering af danske film, som kommer fra udlandet.

- Samtidig er det også vigtigt, fordi vi kan indgå samarbejder med andre, fordi vi bliver en attraktiv filmnation at arbejde sammen med, lyder det fra Claus Ladegaard.

"Druk" blev tildelt statuetten for Bedste Internationale Film. Det er første gang siden 2011, at Danmark modtager en pris i den kategori. Her gik den til Susanne Biers film "Hævnen".

Claus Ladegaard håber ikke, der skal gå ti år, før den næste statuette tilfalder Danmark. Det er dog svært at spå om, siger han.

- Det kræver det helt exceptionelle at komme til tops her. Men jeg er helt sikker på, at vi ikke kommer til at vente ti år, før vi er nomineret næste gang, siger han.

Mellem Bier og Vinterbergs statuetter er fire danske film blevet nomineret i kategorien uden at vinde.

Det er Oscar-akademiet, der hvert år vurderer, hvilke film der skal være med i opløbet om statuetterne. Den danske oscarkomité indstiller dog det danske bud på nomineringen.

Herefter vurderer akademiet de indstillede film og skæret feltet ned til ti film, inden fem film til sidst nomineres til at dyste om priserne.

Vinterberg var ikke den eneste dansker, som natten til mandag havde succes ved oscaruddelingen.

Som den første dansker nogensinde blev Mikkel E.G. Nielsen tildelt statuetten for Bedste Klipning i filmen "Sound of Metal".

- Det beviser, at danske filmfolk også kan rejse ud i verden og præstere det ypperste, mener Claus Ladegaard.

Thomas Vinterberg var også nomineret som Bedste Instruktør for "Druk", mens den amerikanske kortfilm "The Letter Room", der er instrueret af danske Elvira Lind, var nomineret i kategorien Bedste Kortfilm.

Her gik statuetterne dog til Chloé Zhao for filmen "Nomadland" og kortfilmen "Two Distant Strangers".

/ritzau/