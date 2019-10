Den Oscar-nominerede skuespiller Robert Forster døde fredag af kræft i hjernen i sit hjem i Los Angeles.

Den amerikanske skuespiller Robert Forster er død, 78 år gammel.

Det skriver mediet TMZ.

Skuespilleren døde fredag i sit hjem i Los Angeles.

Filmen "El Camino: A Breaking Bad Movie", som Forster har en birolle i, havde premiere på Netflix netop fredag.

Filmen kommer efter hitserien "Breaking Bad".

Bryan Cranston, der spiller hovedrollen i serien, har på det sociale medie Twitter hyldet sin afdøde kollega.

- Jeg er ked af nyheden om, at Robert Forster er gået bort. Han var en kærlig mand og en fuldendt skuespiller. Jeg mødte ham på filmen Alligator for 40 år siden og igen på BB (Breaking Bad, red.). Jeg vil aldrig glemme, hvor rar og generøs han var over for en ung dreng, der lige havde indledt sin Hollywood-karriere. Hvil i fred, Bob, lyder ordene fra Bryan Cranston.

Robert Forster har medvirket i over 100 film, og han blev nomineret til en Oscar for sin hovedrolle i filmen "Jackie Brown" fra 1997. Filmen blev instrueret af Quentin Tarantino.

Stjerner som Robert De Niro og Samuel L. Jackson var også på rollelisten.

Forster har haft biroller i populære serier som "Twin Peaks" og "Desperate Housewives". Men også i film som "Olympus Has Fallen" og "The Descendents".

Ifølge TMZ havde Forster været syg med kræft i hjernen.

Han efterlader sig en kæreste, fire børn og fire børnebørn.

/ritzau/