Oscar-uddelingen i 2019 var den første uden vært. Den vendte seertallet, der var faldet gennem flere år

Årets mest prestigefulde filmprisuddeling i Hollywood - Oscar-uddelingen 2020 - bliver igen i år uden vært. Det meddeler lederen af tv-stationen ABC Television Entertainment.

- Lad mig bekræfte det nu. Sammen med akademiet har vi besluttet, at der ikke bliver nogen traditionel vært i år, siger Karey Burke.

Oscar-uddelingen i 2019 var den første i 30 år, som ikke havde nogen vært.

ABC Entertainment, som står bag Oscar-showet, havde sidste år flere seere under showet, efter at seertallet havde været faldende gennem fire år. Seertallet hos ABC var på 29,6 millioner sidste år.

Sidste år blev priserne præsenteret og givet af forskellige Hollywoodskuespillere.

Dermed blev der brudt en tradition, hvor værter har ledet slagets gang i en lang årrække bortset fra en enkelt gang i 1989.

Burke siger, at organisatorerne af showet vil gentage alt det, der virkede så godt sidste år.

- Masser af underholdningsværdi, store musicalnumre og stor komedier. En masse elementer, som allerede er blevet brugt, og som vi tror på, vil blive et fantastisk underholdende show igen, siger hun uden at oplyse detaljer.

Nomineringerne til Oscar-statuetterne 2020 vil blive offentliggjort mandag.

I december 2018 trak komiker og skuespiller Kevin Hart sig fra den prestigefulde rolle som vært for ved prisuddelingen 2019.

Det skete på grund af protester over en række tidligere udtalelser. Kritikere kaldte dem for homofobiske.

Beslutningen om at udelade en vært til showet blev taget på grund af det, som Karey Burke har kaldt "roderiet" med Harts tilbagetræden.

Akademiet, der uddeler priserne, har gennem flere år været under pres for at øge mangfoldigheden i showet. Hart skulle være en af en håndfuld sorte værter, der har styret showet.

Prisuddelingen finder i år sted den 9. februar.

/ritzau/Reuters