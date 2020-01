De to Hollywood-skuespillere Joaquin Phoenix og Martin Sheen blev fredag anholdt under klimademonstration.

Skuespillerne Joaquin Phoenix og Martin Sheen blev fredag anholdt i forbindelse med en klimademonstration i Washington.

Det skriver NBC News.

Anholdelserne skete under den ugentlig demonstration "Fire Drill Fridays", der er arrangeret af en anden af Hollywoods helt store stjerner - skuespillerinden Jane Fonda.

Den stjernespækkede klimamarch i Washington endte fredag ved Capitol Hill. Her blev demonstranterne bedt om at forlade området af politiet.

Det nægtede Joaquin Phoenix og Martin Sheen, hvorefter de begge blev anholdt.

Inden da havde sidstnævnte været på talerstolen for at tale til de fremmødte.

- Vi opfordres til at finde noget i vores liv, der er værd at kæmpe for. Noget der kan løfte denne nation og alle dets borgere til et sted, hvor hjertet er fri for frygt, og hvor man kan holde hovedet højt, og hvor viden er gratis, lød det fra talerstolen.

Martin Sheen er bedst kendt for sin hovedrolle i serien "The West Wing", hvor han spillede USA's præsident. Han modtog blandt andet seks Emmy-priser for rollen.

Flere af de fremmødte ved fredagens klimaprotest råbte "vores præsident", da Martin Sheen gik på talerstolen.

Joaquin Phoenix har netop vundet en Golden Globe for bedste mandlige hovedrolle i filmen "Joker". Han betragtes af mange for at være favorit til at vinde en Oscar i samme kategori ved prisuddelingen i februar.

Joaquin Phoenix indrømmede ved fredagens klimaprotest, at han selv har dårlig samvittighed over at gøre for lidt for klimaet.

- Jeg kæmper så meget med, hvad jeg kan gøre nogle gange. Der er ting, som jeg ikke kan undgå. Jeg tog et fly herover i går, siger han.

- Men én ting, jeg kan ændre, er mine spisevaner, og det opfordrer jeg jer alle til at gøre sammen med mig, tilføjer skuespilleren, der er gået over til en plantebaseret kost.

Jane Fonda har afholdt sine klimaprotester ved Capitol Hill siden oktober. Fredagens protest var dog den sidste i Washington, da protesten nu rykker videre til Los Angeles.

/ritzau/