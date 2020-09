Fra oscar-uddelingen i 2024 skal nominerede til prisen for bedste film leve op til krav om diversitet.

Fra 2024 skal film leve op til standarder om diversitet, før de kan være med i kampen om at vinde prisen for bedste film ved den årlige oscar-uddeling.

Her sættes der nemlig krav til, at der blandt andet skal medvirke personer fra forskellige "etniske grupper", kvinder, personer med et handicap eller personer fra LGBTQ-miljøet.

Det kan være blandt skuespillerne, filmholdet, i produktionen og i arbejdet med filmen efter udgivelsen.

Inden for to af fire områder skal en procentdel eller et vist antal ansatte være minoriteter, før en film kan være med i kapløbet om hovedprisen.

- Vi tror, at de her standarder for inklusion vil være en katalysator for langvarige, essentielle ændringer i vores industri, siger formanden for oscarakademiet, David Rubin, og direktør Dawn Hudson i en kommentar.

I øjeblikket er der krav om, at filmen skal vare over 40 minutter, ligesom der er regler for, hvor, hvornår og hvordan filmen vises for offentligheden.

/ritzau/