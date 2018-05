Skuespiller Bill Cosby blev i sidste uge dømt for et overgreb. Nu bliver han smidt ud af Oscar-akademiet.

Los Angeles. Det amerikanske Oscar-akademi har valgt at smide skuespiller Bill Cosby og filminstruktør Roman Polanski ud.

Det oplyser akademiet torsdag, efter at dets bestyrelse mødtes tirsdag aften og stemte om spørgsmålet.

Bortvisningerne kommer, efter at Cosby i sidste uge blev dømt for et seksuelt overgreb, som fandt sted for 14 år siden. Et nævningeting dømte ham skyldig i at have forgrebet sig på en kvinde, som han havde bedøvet.

Roman Polanski, der vandt en Oscar for bedste instruktør i 2002 for filmen "Pianisten", forlod tilbage i 1978 USA, efter at han indrømmede, at han havde haft sex med en 13-årig pige året inden.

Den 84-årige instruktør bor i dag i Frankrig. Han har i årevis forsøgt at forhandle sig frem til et forlig med de amerikanske myndigheder.

Akademiet har tidligere også bortvist filmproduceren Harvey Weinstein, som er blevet beskyldt for sexchikane og voldtægt.

Efter at de mange anklager mod Weinstein kom frem, besluttede Oscar-akademiet i december at nedfælde et sæt etiske standarder.

Her bliver det slået fast, at der i akademiet ikke er plads til "folk, der misbruger deres status, magt eller indflydelse" på en måde, der er i strid med dette værdigrundlag.

Inden Weinstein blev smidt ud, var kun én anden person blevet ekskluderet fra Oscar-akademiet i dets historie.

Det var skuespilleren Carmine Caridi, der er kendt fra "Godfather"-filmene, som i 2004 blev udelukket efter at have lækket forhåndskopier af Oscar-nominerede film.

/ritzau/AP