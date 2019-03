USA siger, at afdød terrorleders søn står i spidsen for al-Qaeda og opfordrer til at angribe USA og allierede.

Saudi-Arabien fratager statsborgerskabet for Osama bin Ladens søn Hamza bin Laden.

Den beslutning er truffet fredag, efter USA har udsat en dusør på en million dollar for tilfangetagelsen af sønnen til den afdøde leder af terrornetværket al-Qaeda.

Beslutningen er offentliggjort i det saudiske statstidende.

Osama bin Ladens søn mistænkes for at være gået i faderen fodspor - at han i dag leder al-Qaeda.

Hamza bin Ladens far blev dræbt af amerikanske elitesoldater, da de stormede hans tilholdssted i Pakistan i maj 2011.

Sønnen har gentagne gange udsendt lyd- og videooptagelser, hvor han opfordrer til at angribe USA og dets allierede.

/ritzau/AP