Et flertal i det græske parlament har vedtaget samkønnet ægteskab trods modstand fra den ortodokse kirke.

Grækenland bliver et af de første ortodokse lande i verden til at lovliggøre ægteskab mellem to personer af samme køn.

Det står klart, efter at et flertal i det græske parlament sent torsdag stemte for lovforslaget om samkønnet ægteskab.

Med loven får par bestående af to personer af samme køn desuden ret til at adoptere.

176 af de 300 græske parlamentarikere stemte for lovforslaget, der er blevet kritiseret af landets indflydelsesrige ortodokse kirke, som mener, at homoseksualitet er en synd.

- Det her er et historisk øjeblik, siger Stella Belia, som er forperson for en organisation for regnbuefamilier.

Lovforslaget blev vedtaget, selv om flere medlemmer af regeringspartiet Nyt Demokrati afstod fra at stemme eller stemte imod. Nyt Demokrati kan beskrives som et centrum-højre parti.

Nylige meningsmålinger har vist, at emnet deler vandene i den græske befolkning.

Politikeren Elliniki Lysi, som er valgt ind for et af de tre højreorienterede partier i regeringen, har beskrevet lovforslaget som "antikristent".

Og den tidligere premierminister Antonis Samaras, som er valgt ind for Nyt Demokrati, sagde før afstemningen, at han selvfølgelig ville stemme imod lovforslaget.

- Samkønnet ægteskab er ikke en menneskeret, lød det.

Imidlertid blev resultatet af afstemningen fejret uden for parlamentet i hovedstaden Athen.

- Jeg er meget stolt af at være græsk, fordi Grækenland nu bliver et af de mest progressive lande i verden, siger Ermina Papadima, der er medlem af en organisation for transkønnede.

- Jeg tror på, at tankegangen kommer til at ændre sig. Vi er nødt til at vente, men jeg tror på, at lovene kommer til at hjælpe med det.

Den græskortodokse kirke anses ifølge Den Store Danske for at omfatte 95 procent af landets befolkning. Kirken opfatter sig selv som den kirke, der har bevaret kristendommens oprindelige lære og form.

/ritzau/Reuters