Som om 2020 ikke har været brutal nok i forvejen, så kan det blive endnu værre.

I hvert fald hvis man spørger amerikanske meteorologer, der spår en kedelig rekord på en helt bestemt front.

Det gælder orkaner.

Og netop her står 2020-sæsonen til at blive historisk voldsom.

Det skriver flere internationale medier, herunder The Guardian og New York Times.

»Jeg er normalt rimelig afmålt, rolig og forsøger at undgå at hype ting, når det kommer til tropiske storme og orkaner. Men jeg er så bekymret lige nu, som jeg nogensinde har været, når det kommer til at forudse resten af sæsonen,« siger Rob Lightbown fra Crownweather.com til The Guardian.

Helt konkret ser vi allerede de fysiske beviser på, at det kan blive en brutal stormsæson over Caribien og USA. I skrivende stund er de to tropiske storme Laura og Marco på vej ind over flere caribiske nationer med retning mod USA.

Marco er lige nu mellem Yucatan-halvøen og Cuba med retning mod alt mellem New Orleans og Corpus Christi i det sydlige Texas.

Den tropiske storm Marco (tv) og den tropiske storm Laura (th) har retning mod USA.

Laura befinder sig ved den Dominikanske Republik og ser ud til at tage en kurs langs Cuba op mod New Orleans, men kan også komme til at strejfe det sydlige Florida og Florida Keys.

Både Laura og Marco er fortsat tropiske storme. Men holder vejrudsigterne vand, så bliver begge opgraderet til kategori-1-orkaner, når de rammer den Mexicanske Golf på vej mod USA.

Hvis vejrguderne vil det rigtig ondt, så er der sågar en risiko for, at de to orkaner vil benytte sig af samme rute, inden de rammer det amerikanske fastland.

Dermed kan de ende med at blive et slags kombinationsslag mod eksempelvis New Orleans, som stadig har områder, der lider under følgerne fra orkanen Katrina fra 2005.

This animation depicts the forecast center of circulation proximity of Marco to Laura over the next five days. It does not depict hazards or impacts of either storm.



~ Donald pic.twitter.com/MxeLxFQ5bt — NWS Lake Charles (@NWSLakeCharles) August 22, 2020

Alt afhængigt af kurs vil Marco ramme fastlandet omkring mandag morgen, mens Laura ser ud til at gå i land onsdag morgen.

Og for det ikke skal være løgn, så er en tredje tropisk storm ved at samle energi ude i Atlanterhavet.

Netop stormen Laura menes at være den mest voldsomme af de to, som netop nu har kurs mod USA. Og Laura er da også allerede historisk.

Men det skyldes ikke stormens styrke.

En ung mand løber i sikkerhed for stormen Lauras voldsomme vinde i Puerto Rico.

Normalt regner man orkansæsonen for at vare mellem midt august til et stykke ind i efteråret. I et gennemsnitligt år har man 12 stormsystemer, der er af en styrke, hvor man giver dem et navn.

Stormsæsonens første store storm bliver få et navn startende med A, den næste med B og så fremdeles.

Det er det tidligste i historien, man er nået til et navn startende med L.

National Oceanographic and Atmospheric Administration (Noaa) indsamler data om netop orkaner. Her anslår man, at 2020-sæsonen vil give 19-25 navngivne stormsystemer.

Den tropiske storm Laura har allerede godt fat i flere caribiske nationer. Her der det fra det sydlige Puerto Rico.

Årsagen til de mange store stormsystemer skal findes i varmere havvand, som fodrer stormcellerne med energi.

Der er dog en usikkerhed i de indsamlede data. Og på grund af den igangværende coronapandemi er de potentielt større end normalt.

Det skyldes de markant færre kommercielle fly, der rejser over Atlanten.

De har nemlig for vane at indsamle vejrdata, som bliver delt med de forskellige vejrinstitutter.