Delstaten Florida har tirsdag fordoblet antallet af dødsofre for orkanen Michael.

Tallahassee. Langs en del af sydkysten på delstaten Florida fik indbyggerne orkanen Michaels fulde styrke at mærke, og hvor fatalt det har været blev tydeligt, da delstaten Florida tirsdag fordoblede antallet af dødsofre for orkanen.

I alt mistede 16 personer i delstaten livet. Af dem var 12 af dem i området Bay County, der blandt andet dækker over kystbyerne Mexico Beach og Panama City. Området blev ramt frontalt af de stærkeste vindstød fra orkanen.

I delstaterne Virginia, North Carolin og Georgia har yderligere 10 mistet livet. Dermed er antallet af dødsofre oppe på 26.

Selv om den daværende orkan gik i land i USA i sidste uge, har skaderne været så store, at redningsfolk stadig arbejder i området.

Mobiltelefoner har været uden forbindelse i Bay County i flere dage. Derfor har savnede ikke været i stand til at fortælle pårørende, at de var okay eller tilkalde hjælp. Forbindelsen er så småt begyndt at vende tilbage.

Tidligere har en nødhjælpsorganisation oplyst, at myndighederne ikke har lukket folk ind i Mexico Beach og Panama City endnu. I disse to byer er ødelæggelser ifølge myndigheder meget omfattende.

En nærliggende base for det amerikanske luftvåben har også pådraget sig alvorlige skader af orkanens rasen.

/ritzau/AP