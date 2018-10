Michael, der nu er nedjusteret til tropisk storm, fortsætter med at forårsage "livstruende oversvømmelser".

Port St. Joe. Mindst syv personer er bekræftet omkommet under orkanen Michael, der har hærget flere amerikanske delstater.

Det oplyser delstatsmyndighederne i Florida, Georgia og North Carolina, skriver nyhedsbureauet Reuters.

Dødsfaldene skyldes væltede træer og andre "stormrelaterede" hændelser, oplyser myndighederne.

En sherif i Gadsden County i Florida har tidligere oplyst, at en mand blev dræbt af et træ, der gav efter for vindstødene og væltede ned i mandens hus.

I alt fire mennesker er bekræftet omkommet i Florida, rapporterer nyhedsbureauet AFP.

En 11-årig pige blev dræbt i Georgia, da hun blev ramt i hovedet af en stolpe fra en carport, der havde revet sig løs i orkanen. Det skriver AP.

Guvernør i North Carolina Roy Cooper skriver på Twitter, at et træ, der væltede ned over en bil, har kostet en person livet.

Mange indbyggere i en række kystbyer i Florida kunne torsdag vende tilbage til deres ødelagte hjem, efter at orkanen havde raseret området.

Orkanen ramte delstatens nordvestlige kyst onsdag med en vindstyrke på omkring 250 kilometer i timen.

Orkanen, der er den tredjekraftigste, som nogensinde har ramt USA's fastland, blev natten til torsdag nedgraderet til en tropisk storm.

Michael fortsatte dog sin færd mod nordøst, hvor den væltede træer og forårsagede "livstruende oversvømmelser" i både Georgia og Virginia.

Det oplyser USA's nationale orkancenter, NHC, ifølge Reuters.

Amerikansk Røde Kors oplyser, at antallet af mennesker, der er evakueret til nødherberger, ventes at runde 20.000 fredag.

Omkring 950.000 hjem og erhvervsbygninger stod torsdag uden strøm i delstaterne Florida, Alabama, North Carolina, South Carolina og Georgia.

