Orkanen Michael er gået i land i den nordvestlige del af den amerikanske delstat Florida med en vindstyrke på 67 m/s.

Det meddeler Det Nationale Orkancenter i USA ifølge nyhedsbureauet Reuters.

Orkanen er den voldsomte, der rammer området i et århundrede. Tidligere på dagen kaldte guvernør Rick Scott det for »den væreste storm i et årti,« beretter CNN. Han erklærede samtidig, at det var for sent at forlade området, da uvejret allerede på dette tidspunkt var for farligt at bevæge sig ud i.

Gaderne i byen Apalachicola er oversvømmede, og i Panama City Beach er der meldinger om vindstød på 44 m/s.

New construction just collapsed in front of me in Panama City Beach from #hurricanemichael!!! It is going bad fast! pic.twitter.com/CG5R8jcUuf — Marc Weinberg (@MarcWeinbergWX) October 10, 2018

Det er ifølge Reuters orkanens øje, der nu rammer kysten.

Med sig bringer Michael stormflod og kraftig nedbør.

Hundredtusindvis af mennesker er blevet evakueret fra området. Men nogle har trodset myndighedernes anbefalinger og er blevet hjemme.

Michael betegnes som en kategori 4-orkan på en skala, der går til 5.

Opdateres...