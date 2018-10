Orkanen Michael, der frygtes at blive den mest ødelæggende storm, der rammer det nordvestlige Florida i flere årtier, har sent tirsdag aften dansk tid udviklet sig til en kategori tre-orkan.

Det oplyser USA's nationale stormcenter (NHC).

Mindst 180.000 personer har fået besked om, at de skal evakueres, inden orkanen ventes at gå i land onsdag eftermiddag lokal tid, skriver nyhedsbureauet AP.

Orkanen bliver kraftigere time for time, da den bliver opvarmet af det varme havvand i den Mexicanske Golf. Sent tirsdag aften har den en vindstyrke på op mod 195 kilometer, som kan skabe farlige vindstød og en "livstruende stormflod".

Derudover kan orkanen resultere i voldsomme regnskyl i både Florida, Alabama, Georgia samt North og South Carolina, skriver nyhedsbureauet Reuters.

Det er beboere i de lavtliggende kystområder i mindst 20 forskellige amter i Florida, som ifølge myndighederne bør evakueres.

»Hvis ikke du følger advarslen fra myndighederne, kan stormen dræbe dig,« lyder det fra Floridas guvernør, Rick Scott.

Men til trods for myndighedernes anbefalinger er det ikke alle, der har tænkt sig at flygte fra orkanen, skriver AP.

På stranden i Pensacola i Florida betragter et lokalt par, der ikke ønsker at få deres navne frem, havets bølger - forud for den varslede orkan 'Michael'. Foto: JONATHAN BACHMAN Vis mere På stranden i Pensacola i Florida betragter et lokalt par, der ikke ønsker at få deres navne frem, havets bølger - forud for den varslede orkan 'Michael'. Foto: JONATHAN BACHMAN

I byen Apalachicola, der ligger i et af de mest udsatte områder i Florida, har Sally Crown planlagt at blive hjemme under stormen med sine to hunde.

»Vi har været gennem det her før. Det kan blive rigtig slemt og seriøst. Men min erfaring er, at det altid bliver blæst ud af proportioner,« siger hun til AP.

Det bekymrer myndighederne, at ikke alle følger de kraftige anbefalinger om evakuering.

»Vi ser ikke den trafik på vejene, som jeg havde forventet, eftersom vi har udsendt en evakueringsvarsel, der gælder 75 procent af amtet,« siger sheriffen i Bay County, Tommy Ford.

/ritzau/