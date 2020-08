Orkanen Laura, der torsdag morgen rammer USA's østkyst, er blevet opgraderet fra kategori 3 til kategori 4.

Det er den næsthøjeste kategori, en storm kan få, og det betyder, at det kan blæse med op mod 70 meter per sekund, skriver CNN.

Orkanen, der er på vej mod USA, falder altså nu i kategorien 'ekstremt farlig'.

Mindst 20 millioner mennesker bor i det område, orkanen forventes at ramme.

Amerikanerne forbereder sig på, at orkanen Laura rammer. EPA/DAN ANDERSON Foto: DAN ANDERSON Vis mere Amerikanerne forbereder sig på, at orkanen Laura rammer. EPA/DAN ANDERSON Foto: DAN ANDERSON

En halv million er allerede blevet evakueret.

Orkanen Laura ventes at blæse ind over Texas og det sydvestlige Lousiana tidligt torsdag morgen for derefter at bevæge sig videre mod Arkansas og Mississippi.

Styrken ventes dog at aftage i løbet af dagen i morgen.

Det voldsomme vejr kommer fra den caribiske halvø, hvor det allerede har kostet ni personer livet - herunder to børn.