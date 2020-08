Under orkanen Lauras hærgen er flere døde i sydstaterne Louisiana og Texas som følge af kulilteforgiftning.

Mere end ti personer er omkommet, efter at orkanen Laura torsdag nåede frem til de amerikanske sydstater Louisiana og Texas.

Det oplyser lokale myndigheder og medier fredag lokal tid ifølge nyhedsbureauet AFP.

Guvernøren i Louisiana, John Bel Edwards, har bekræftet, at mindst ti personer er døde i hans stat. Halvdelen skal være døde af at have brugt kulilteproducerende generatorer indendørs i kølvandet på stormen, der nåede frem til Louisiana torsdag lokal tid.

De bærbare generatorer kan være blevet taget i brug, fordi der ikke har været strøm i hjemmene. Ifølge hjemmesiden Poweroutage var der fredag 464.813 kunder i Louisiana, som ikke havde adgang til elektricitet.

I Louisiana er yderligere fire personer døde, efter at træer er faldet ned på deres hjem, oplyser John Bel Edwards.

Dertil er en mand druknet som følge af at hans båd sank i stormen.

AFP skriver, at Texas har været mindre hårdt ramt end Louisiana målt på antallet af dødsfald. Tre ud af i alt fire dødsfald i staten skal ligesom i Louisiana have været på grund af kulilteforgiftning fra generatorer.

Ifølge lokalmediet Beaumont Enterprise menes de tre døde i Texas at have været hjemløse. De skal angiveligt have søgt ly i en indendørs facilitet, hvor de medbragte en generator.

Da orkanen Laura ramte Louisianas kyst tidligt torsdag, var det som en kategori 4-orkan. Det er næsthøjeste trin på Saffir-Simpson-skalaen.

Orkanen er siden blevet nedjusteret til en tropisk storm.

På sin vej til de amerikanske sydstater nåede Laura også at ramme Haiti, der ligger sydøst for Louisiana og Texas.

Fredag har myndighederne i Haiti oplyst, at 31 personer er døde som følge af orkanen.

/ritzau/