Tage er fløjet af husene. I stuerne sidder folk i vand til anklerne. Og de få biler, der er i gaderne, må zigzagge gennem væltede træer og elmaster.

Hele Cuba har været uden strøm, siden den tropiske orkan Ian ramte landet tirsdag aften lokal tid.

Den voldsomme storm lagde simpelthen elnettet i den caribiske østat ned.

Ian blev opgraderet til en kategori-3 orkan kort før, den ramte det vestlige Cuba med middelvinde på 205 kilometer i timen og vindstød på mere end 250 kilometer i timen.

Byen Batabano i Cuba er hårdt ramt af Ians ødelæggelser. Foto: YAMIL LAGE Vis mere Byen Batabano i Cuba er hårdt ramt af Ians ødelæggelser. Foto: YAMIL LAGE

Orkanen har nu kurs mod Florida, hvor 2,5 millioner mennesker er blevet opfordret til at forlade deres hjem, skriver CNN.

Ifølge DRs meteorolog Anders Brandt vil Ian blæse med orkanstyrke hele 75 kilometer fra orkanens øje.

Det betyder, at enorme vandmasser vil bliver presset mod Floridas kyst.

Meteorologen forudser, at en stormflodsbølge på over to meter kan ramme store dele af kysten, og i Tampa Bay kan de nå en højde på mere end tre meter.

Foto: YAMIL LAGE Vis mere Foto: YAMIL LAGE

Og det er ikke kun vinden, der er farlig.

Ian ventes nemlig også at bringe enorme nedbørsmængder med sig, som kan forårsage omfattende oversvømmelser.

Ifølge DR kan orkanen blive en af de kraftigste, der nogensinde har ramt området omkring Tampa Bay.

Og guvernør Ron DeSantis er forberedt på det værste:

Ifølge BBC frygtes 'omfattende skader i hele staten.'

Tirsdag sagde han til befolkningen i evakueringszonen.

»Jeres tid er ved at løbe ud. Det er nu, I skal handle.«