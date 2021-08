Guvernøren i New York, Andrew Cuomo, har erklæret staten i undtagelsestilstand forud for orkanen Henri. Det skriver blandt andre AP News.

Henri ventes at ramme et langt bælte på den amerikanske østkyst i løbet af søndag. Derfor har indbyggerne travlt med at barrikadere vinduer og døre.

Det ventes, at Henri vil byde på kraftige vinde, kraftig regn og potentielt farlige tidevandsbølger.

Dele af togdriften på Long Island vil blive indstillet ved midnat.

New Yorks sexskandalermte guvenør Andrew Cuomo. Foto: CAITLIN OCHS

Beboere og besøgende på den lavliggende Fire Island på Long Island’s sydkyst bliver opfordret til at forlade øen.

»Hvis ikke de forlader øen i dag, vil de blive fanget på øen, og vi ved ikke, hvilken slags forhold der kommer til at stå i, men de kan være de bliver meget svære,« sagde Suffolk County Executive, Steve Bellone.

I byen Southampton Town siger talsperson Jay Schneiderman, at byens 6.000 indbyggere overvejer at lade sig frivilligt evakuere.

Han siger, at stormen ifølge de seneste beregninger truer med at smadre byen.

Al Banks og 'Slim' dækker et vindue på Salty's Clam Shack forud for orkanen Henri i Westerly, Rhode Island, USA. Foto: CJ GUNTHER

Han fortæller, at folk er begyndt at hamstre ting som batterier og lommelygter i takt med, at folk er »begyndt at vågne op«.

»Lige nu føles det som en solrig sommerdag, men på denne tid i morgen er vi midten af en potentiel alvorlig orkan,« siger han.

Henri befinder sig nu over 300 kilometer fra kysten. Vindstød på op til 120 km/t er blevet målt, og Henri ventes derfor at ramme østkysten som en knytnæve efterfulgt af op mod 15 centimeter regn i løbet af søndag og mandag.

Myndigheder opfordrer folk til at fortøjre deres både ekstra godt, fylde brændtstof på deres biler og købe godt ind af fødevarer.